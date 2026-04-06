Эксперты назвали лучшие подержанные автомобили с оптимальным соотношением цены и качества

Автомобильный клуб ADAC опубликовал рейтинг лучших подержанных автомобилей по соотношению цены и качества на 2026 год. Итоги исследования были представлены на основании собственных тестов организации и анализа актуальных рыночных цен, сообщает портал 110km.ru.

В основу исследования легли результаты программы ADAC Autotest, в рамках которой специалисты оценивают машины более чем по 300 критериям. Также были учтены данные ценового мониторинга DAT-Маркетспигель. Рассматривались, прежде всего, трехлетние автомобили с пробегом около 33 000 километров — согласно выводам экспертов, такие машины чаще всего предлагают оптимальный баланс между ценой и состоянием.

Все модели были разбиты на четыре ценовые группы, и в каждой определили пятёрку лидеров. В категории до 15 тысяч евро (примерно 1,4 миллиона рублей) наивысшую оценку получил малолитражный городской авто Toyota Aygo X. Эксперты отметили современные системы безопасности и хорошую комплектацию этого автомобиля, при этом среди особенностей автомобиля был упомянут расход топлива, который оказался выше среднего для класса.

В следующей ценовой категории до 20 тысяч евро (около 1,87 миллиона рублей) лидером рейтинга стал электрический Opel Corsa-e Elegance. Модель выделяется запасом хода около 280 километров и динамикой, подходящей для городской эксплуатации. Вторую строчку занял Skoda Fabia 1.0 TSI Style, удостоенный экспертизой за вместительный салон, удобство посадки и хорошие обзорные характеристики.



В сегменте до 25 тысяч евро (2,3 миллиона рублей) первое место занял Volkswagen Golf 2.0 TDI с дизельным двигателем. Модель отличилась экономичностью, сбалансированным ходом и высоким уровнем безопасности. В этом же ценовом диапазоне также оказались бензиновая версия Volkswagen Golf 1.0 eTSI и электрокар Citroen ë-C4 X, которые эксперты выделили за комфорт и современное оснащение.



В самой дорогой ценовой группе — до 30 тысяч евро (примерно 2,8 миллиона рублей) — лучшей моделью был признан Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI DSG с дизельным мотором. Универсал ADAC выделил за просторный салон, низкий показатель расхода топлива и широкий набор электронных систем помощи водителю. Среди недостатков эксперты упомянули непростое управление мультимедийной системой и немалую стоимость.



По оценкам специалистов, в более доступных ценовых категориях выбор моделей снижается из-за повышения стоимости и высокого спроса. Одновременно в премиальных сегментах увеличивается число предложений, в том числе среди электрокаров и представителей среднего класса, многие из которых существенно теряют в цене на вторичном рынке.

Подводя итоги, представители ADAC отмечают: даже модели из рейтинга требуют тщательной проверки перед приобретением. Рекомендуется внимательно осмотреть техническое состояние автомобиля, изучить его историю обслуживания, пробег и учитывать возможные скрытые неисправности, а также нюансы юридического характера.

Автор: Иван Бахарев