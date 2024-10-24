Новый Lamborghini Temerario удивляет своей алюминиевой жесткостью

Lamborghini Temerario продолжает линейку, начатую Huracan, и представляет собой новый этап в развитии, включая совершенно новый двигатель, гибридную систему, а также увеличенную мощность и производительность. Открыв капот, можно увидеть дизайн, который наполнен инновационными решениями, а также выдающейся алюминиевой пространственной рамой, которая лежит в основе конструкции автомобиля.

Безусловно, абсолютной особенностью Temerario является использование алюминиевой рамы вместо углеродного волокна, характерного для Lamborghini Revuelto и конкурентов от McLaren. Созданная с нуля для новой модели, эта рама обеспечивает высокую жесткость на кручение, что значительно повышает мощность и производительность, благодаря использованию гибридной силовой установки.

По словам Рувена Мора, технического директора Lamborghini, новая пространственная рама содержит на 50% меньше компонентов, чем рама Huracan, что значительно снижает вес автомобиля. Кроме того, количество сварных швов уменьшилось на 80%, что положительно сказывается на прочности конструкции.

Temerario также получила специальную заднюю раму двигателя, разработанную специально для нового 4,0-литрового двутурбинного V8. Эта деталь значительно повышает управляемость и общий комфорт вождения, делая автомобиль еще более динамичным и отзывчивым на дороге.

О намерениях Lamborghini в сфере электрификации также было сказано недавно. По мнению компании, сейчас не лучшее время для поражения рынка суперкарами на электрической основе. «В данный момент не идеальное время [для электромобилей], по крайней мере, не для спортивных авто», — отметил представитель компании в Техническом центре Нардо. «Мы видим много [электрических] автомобилей, которые не имеют большого успеха на рынке».