Журналисты встали на защиту коллеги, «которого выгнал Макс»

Макс Ферстаппен выгнал журналиста Guardian с пресс-конференции Формулы 1, инцидент вызвал обеспокоенность автожурналистов и обсуждение свободы прессы.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.03.2026, 09:22·2 мин
single
Фото: F1news.ru

В четверг произошёл инцидент на пресс-конференции с участием гонщика Макса Ферстаппена и журналиста Guardian Джайлса Ричардса, который вызвал широкий общественный резонанс.

Известный пилот потребовал покинуть мероприятие представителя СМИ, что стало причиной волны оскорблений и угроз в адрес Ричардса в различных социальных сетях. Ситуация негативно отразилась и на репутации компании Red Bull, для которой Формула 1 является важной частью рекламной стратегии.

Джайлс Ричардс уже поделился своим мнением относительно случившегося. Следом за этим к вопросу подключилась итальянская ассоциация автомобильных журналистов, выпустив официальное заявление. В нём выразили обеспокоенность возникшей атмосферой враждебности и преследования в интернете, направленной против представителей прессы.

«Словесные оскорбления и враждебная атмосфера, направленная против журналистов и фотографов, недопустимы и подрывают основополагающие принципы профессионального уважения и свободы прессы. Взаимное уважение крайне важно, но оно не должно ограничивать право СМИ на свободное и независимое освещение событий.

Мы призываем FIA начать диалог со всеми заинтересованными сторонами – от представителей СМИ до команд, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение условий труда и доступа к информации. Свободная, уважаемая и защищенная пресса — это не второстепенный вопрос, а фундаментальная основа прозрачности и доверия во всех видах спорта, включая Формулу 1», – говорится в заявлении ассоциации.

По имеющимся данным, руководство Red Bull предпринимает попытки урегулировать конфликт. В ближайшее время планируются переговоры между Максом Ферстаппеном и Джайлсом Ричардсом, чтобы окончательно разрешить проблему до проведения майского Гран При Майами.

