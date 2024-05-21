Главная Новости Новая модель Российский дебют новейшего внедорожника Tank 700 объявлен журналистам.
Новости

Российский дебют новейшего внедорожника Tank 700 объявлен журналистам.

У дилеров в России уже в это время года появится новый внедорожник Tank 700, который представлен в двух версиях. Одна из них - гибрид, который уже сделал фурор в России, а вторая - автомобиль с бензиновым двигателем.
А
Антон Звонкий
21.05.2024, 12:42·2 мин
single
Фото: Carsweek.ru

У дилеров в России уже в это время года появится новый внедорожник Tank 700, который представлен в двух версиях. Одна из них - гибрид, который уже сделал фурор в России, а вторая - автомобиль с бензиновым двигателем.

У китайских дилеров модель Tank 700 будет доступна исключительно с трансмиссией Hi4-T, оснащённой V6 объемом 3.0 литра, электромотором и автоматической коробкой передач. Общая мощность гибрида достигает 523 лошадиных сил и 800 Нм. Благодаря батарее емкостью 37,1 кВт·ч, на одном заряде электричества Tank 700 сможет проехать около 90 км.

Заявленный расход топлива в гибридном режиме составляет около трёх литров на каждую сотню километров. Без электрической составляющей этот показатель увеличится до 11 литров.

Фото: Carsweek.ru

На внутреннем рынке Китая стоимость Tank 700 начинается от 428 тысяч юаней (5,5 миллиона рублей). В России такой автомобиль мог бы оцениться в 8,5 миллиона рублей. Бензиновая версия внедорожника, скорее всего, будет стоить от 7 до 7,5 миллионов рублей за базовую комплектацию, считают отечественные эксперты в области автомобилестроения.

Пока новый Tank 700 готовится к появлению на российском авторынке, флагманскую роль играет модель Tank 500, доступная по цене от 6,3 до 7,1 миллиона рублей.
Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что стоимость рамного внедорожника Tank 500 значительно выросла на российском рынке в текущем 2024 году.

Источник

Внедорожник (72)Новая модель (213)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

Skoda Octavia из КНР теперь можно купить в России

Редакция·19.01.2024
Новости

"Jeep отзывает внедорожник Cherokee 2022 из-за проблем с сигналами поворота"

Иннокентий Петров·03.04.2024
Новости

"Volvo назвала свои два кроссовера иначе. Как они теперь называются?"

Демид Поршнев·20.02.2024
Новости

"«Калашников» анонсировал выпуск электрического ретро-мотоцикла ИЖ-49"

Редакция·11.04.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация