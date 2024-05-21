Российский дебют новейшего внедорожника Tank 700 объявлен журналистам.

У дилеров в России уже в это время года появится новый внедорожник Tank 700, который представлен в двух версиях. Одна из них - гибрид, который уже сделал фурор в России, а вторая - автомобиль с бензиновым двигателем.

У китайских дилеров модель Tank 700 будет доступна исключительно с трансмиссией Hi4-T, оснащённой V6 объемом 3.0 литра, электромотором и автоматической коробкой передач. Общая мощность гибрида достигает 523 лошадиных сил и 800 Нм. Благодаря батарее емкостью 37,1 кВт·ч, на одном заряде электричества Tank 700 сможет проехать около 90 км.

Заявленный расход топлива в гибридном режиме составляет около трёх литров на каждую сотню километров. Без электрической составляющей этот показатель увеличится до 11 литров.

Фото: Carsweek.ru

На внутреннем рынке Китая стоимость Tank 700 начинается от 428 тысяч юаней (5,5 миллиона рублей). В России такой автомобиль мог бы оцениться в 8,5 миллиона рублей. Бензиновая версия внедорожника, скорее всего, будет стоить от 7 до 7,5 миллионов рублей за базовую комплектацию, считают отечественные эксперты в области автомобилестроения.

Пока новый Tank 700 готовится к появлению на российском авторынке, флагманскую роль играет модель Tank 500, доступная по цене от 6,3 до 7,1 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что стоимость рамного внедорожника Tank 500 значительно выросла на российском рынке в текущем 2024 году.