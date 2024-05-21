Российский дебют новейшего внедорожника Tank 700 объявлен журналистам.

У дилеров в России уже в это время года появится новый внедорожник Tank 700, который представлен в двух версиях. Одна из них - гибрид, который уже сделал фурор в России, а вторая - автомобиль с бензиновым двигателем.
У китайских дилеров модель Tank 700 будет доступна исключительно с трансмиссией Hi4-T, оснащённой V6 объемом 3.0 литра, электромотором и автоматической коробкой передач. Общая мощность гибрида достигает 523 лошадиных сил и 800 Нм. Благодаря батарее емкостью 37,1 кВт·ч, на одном заряде электричества Tank 700 сможет проехать около 90 км.
Заявленный расход топлива в гибридном режиме составляет около трёх литров на каждую сотню километров. Без электрической составляющей этот показатель увеличится до 11 литров.
На внутреннем рынке Китая стоимость Tank 700 начинается от 428 тысяч юаней (5,5 миллиона рублей). В России такой автомобиль мог бы оцениться в 8,5 миллиона рублей. Бензиновая версия внедорожника, скорее всего, будет стоить от 7 до 7,5 миллионов рублей за базовую комплектацию, считают отечественные эксперты в области автомобилестроения.
Ранее стало известно, что стоимость рамного внедорожника Tank 500 значительно выросла на российском рынке в текущем 2024 году.