Жители Ростовской области бросают свои машины, чтобы пешком ходить, не навредив природе.

В 2024 году в Ростовской области наблюдался значительный рост числа объявлений о продаже автомобилей - показатель увеличился вдвое, сообщают эксперты. При этом, несмотря на общее увеличение цен по стране, средняя цена на автомобили немного снизилась и составила 2,62 миллиона рублей. Это объясняется переизбытком предложения над спросом. Особенно заметное снижение цен произошло на китайские машины, такие как Omoda, Chery, Exeed, GAC.

Если рассматривать ситуацию с автомобилями российских производителей, то здесь наблюдается противоположная динамика - цены выросли на 12,5%. Важно отметить, что в начале 2025 года будет интересно посмотреть на дальнейшую динамику продаж автомобилей в регионе.

Ранее на нашем портале была представлена информация о продажах легких коммерческих автомобилей в России за весь 2024 год. В этом сегменте китайские бренды, в отличие от рынка легковых автомобилей, не имеют возможности конкурировать с автомобилями отечественных производителей.