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Рекордная сумма была потрачена жителями России на покупку новых автомобилей в октябре

Октябрьские траты россиян на новые автомобили достигли отметки в 542 миллиарда рублей, по данным аналитиков "Автостата" и "Газпромбанк автолизинг".
А
Антон Звонкий
19.11.2024, 13:32·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Октябрьские траты россиян на новые автомобили достигли отметки в 542 миллиарда рублей, по данным аналитиков "Автостата" и "Газпромбанк автолизинг". Финансовая емкость рынка в этот период впервые превысила психологически важную отметку в один триллион рублей, установив новый рекорд. До этого лидерство по объему трат принадлежало марту 2024 года, когда на покупку новых автомобилей россияне потратили 496,2 миллиарда рублей.

Наибольший оборот в октябре показали китайские автопроизводители - около 334,8 миллиарда рублей (рост на 7,7% по сравнению с сентябрем). Отечественные автопроизводители заработали 78,4 миллиарда рублей (увеличение на 24,3%). Европейские марки показали результат в 59,1 миллиарда рублей (рост на 36,8%), корейские - 18,2 миллиарда рублей (плюс 1,7%), американские - 6,4 миллиарда рублей (рост на 44,1%).

Общее число купленных в октябре автомобилей китайских производителей составило 98,7 тысяч единиц. Доля российской автопромышленности в этом показателе составила 52,8 тысячи машин. Всего это означает 88,4% от общего объема рынка.

Ранее стало известно, что российские автодилеры начали снижать цены на китайские кроссоверы ниже рекомендуемого розничного уровня.

Фото: Carsweek.ru

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