Владелец автомобиля в Тюмени поделился опытом управления старой «Копейкой»

Тюменец Борис Журавлев стал счастливым обладателем старой копейки, которую купил у молодого человека, готовившегося к свадьбе. Приобретенный автомобиль оказался в отличном состоянии, что порадовало нового владельца.

Борис называет свою «Копейку» надежной машиной, способной без проблем проходить дальние поездки и запускаться даже в сильные морозы. Единственный неприятный инцидент произошел на второй день после покупки, когда тормоза перестали работать из-за старых тросиков. Впоследствии были проведены работы по замене ходовой части и ремонту двигателя. Эти вмешательства оказались самыми значительными затратами на обслуживание автомобиля, причем основные расходы ушли на работу, а не на запчасти.

За несколько лет владения «Копейкой» Борис из Тюмени потратил около 150 тысяч рублей на обслуживание своего советского автомобиля. Все остальное время техническое состояние машины он описывает как идеальное.

Он также отметил, что у него нет проблем с поиском необходимых деталей и расходников, поскольку подходят практически любые, включая элементы от классических моделей.

Фото: Carsweek.ru

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