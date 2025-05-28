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Женщины за рулем: немецкие ученые не смогли развенчать главный миф о парковке.

Женщины паркуются хуже мужчин: научное подтверждение стереотипа. Исследование показало, что автоледи тратят на парковку больше времени и имеют менее точный подход. Какие еще выводы сделали ученые?
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
28.05.2025, 23:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Парковка – это задача, которая может быть далеко не всегда простой. Особенно это касается оживлённых улиц, торговых центров и других тесных мест.

Есть люди, которым парковка кажется сложнее, чем другим. Раньше считалось, что женщины хуже мужчин справляются за рулём и поэтому им требуется больше времени на парковку.

По мнению некоторых, это всего лишь стереотип, но научные исследования подтвердили этот факт. Учёные из Рурского университета в Бохуме установили, что женщинам требуется как минимум на 20 секунд больше времени для парковки.

Более того, некоторые женщины предпочитают вовсе не завершать парковочный манёвр. Иногда они ищут другое место для парковки или оставляют автомобиль в неположенном месте.

В ходе эксперимента почти 70 водителей должны были припарковать универсал на обычное место для стоянки. Исследователи оценивали их действия по времени и точности выполнения манёвра.

Результаты показали, что женщинам требуется больше времени на парковку. Интересно, что более вдумчивый и осторожный подход не помог дамам в этом испытании.

Организатор исследования, доктор Клавдия Вольф, подчеркнула, что предыдущие данные о том, что пространственное мышление и координация – это сильные стороны мужчин, подтвердились.

Одна страховая компания из Великобритании также заинтересовалась этой темой. Проведя опрос, они узнали, что около 75% женщин считают парковку задним ходом на стоянке сложной задачей. И удивительно, что более 21% опрошенных признали, что вообще не умеют парковаться.

Ранее мы рассказывали, почему женщины выбирают автомобили Lada.

Фото: pxhere.com

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