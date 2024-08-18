Главная Новости Aston Martin Жак Вильнёв: Стролл не уступает Алонсо по скорости
Новости

Жак Вильнёв: Стролл не уступает Алонсо по скорости

Жак Вильнёв обычно критичен по отношению к гонщикам, но на этот раз он высказался в поддержку Лэнса Стролла, пилота команды Aston Martin, который, по мнению экс-чемпиона мира, заслуживает место в Формуле 1.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
18.08.2024, 00:41·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Жак Вильнёв обычно критичен по отношению к гонщикам, но на этот раз он высказался в поддержку Лэнса Стролла, пилота команды Aston Martin, который, по мнению экс-чемпиона мира, заслуживает место в Формуле 1. "Он спас команду от банкротства, поэтому имеет право гонять в Aston Martin", - отметил Вильнёв.

Эксперт подчеркнул, что Лэнс не уступает своему партнёру по команде, Фернандо Алонсо, и даже показывает лучшие результаты. "Сложности начались у Алонсо после продления контракта, в то время как выступления Стролла радуют", - добавил он.

Вильнёв также напомнил, что в прошлом в Формуле 1 было много гонщиков из богатых семей, как, например, Ники Лауда и Айртон Сенна. Сегодня же такими пилотами являются Ландо Норрис и Лэнс Стролл - главное, чтобы результаты были на высоте.

"Лэнсу повезло, но это не плохо. Главное, что он доказывает свою скорость на треке", - заключил Вильнёв.

Источник

Aston Martin (109)Лэнс Стролл (39)Жак Вильнев (9)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Статьи

Что такое ПТС и СТС автомобиля: расшифровка аббревиатуры и чем отличаются эти документы

Редакция·08.09.2018
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация