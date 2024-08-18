Жак Вильнёв: Стролл не уступает Алонсо по скорости

Жак Вильнёв обычно критичен по отношению к гонщикам, но на этот раз он высказался в поддержку Лэнса Стролла, пилота команды Aston Martin, который, по мнению экс-чемпиона мира, заслуживает место в Формуле 1. "Он спас команду от банкротства, поэтому имеет право гонять в Aston Martin", - отметил Вильнёв.

Эксперт подчеркнул, что Лэнс не уступает своему партнёру по команде, Фернандо Алонсо, и даже показывает лучшие результаты. "Сложности начались у Алонсо после продления контракта, в то время как выступления Стролла радуют", - добавил он.

Вильнёв также напомнил, что в прошлом в Формуле 1 было много гонщиков из богатых семей, как, например, Ники Лауда и Айртон Сенна. Сегодня же такими пилотами являются Ландо Норрис и Лэнс Стролл - главное, чтобы результаты были на высоте.

"Лэнсу повезло, но это не плохо. Главное, что он доказывает свою скорость на треке", - заключил Вильнёв.