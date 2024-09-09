Жак Вильнёв: Жажду лишь победы на Ле-Мане.

На прошедшем уик-энде Жак Вильнёв впервые побывал на знаменитом фестивале Goodwood Revival, где царит атмосфера ностальгии и автоспорт переносит нас в прошлое. В этот раз его можно было увидеть в стильных костюмах, соответствующих эпохе, что не оставило равнодушными поклонников.

«Revival – это замечательный праздник истории, – поделился Вильнёв. – Я пилотировал Ferrari T3, на которой выступал мой отец в Формуле 1, и это было незабываемо. Я даже заблокировал колёса на момент, но быстро пришёл в себя и продолжил гонку. Этот фестиваль – настоящее шоу под рёв моторов, и молодёжь, знакомясь с историей, проявляет к автоспорту искренний интерес», – отметил Жак.

Он подчеркнул, что знание прошлого помогает лучше понять современность автоспорта, ведь именно история формирует сегодняшний облик. Гонки тех времён были особенно страстными, гонщики сражались на пределе возможностей, но всегда с уважением к соперникам.

«Я рад, что не гонял в те времена, потому что это было слишком опасно. Я люблю риск, но не уверен, что выжил бы в тех условиях», – поделился Вильнёв.

Гонщики прошлого поколения, по мнению Жака, проявляли большее уважение друг к другу на трассе, не допускали грубых нарушений, в отличие от некоторых современных пилотов. Однако даже на фестивале в Гудвуде сохраняется дух уважения и спортивного соперничества.

«Пилотирование старых машин удивительно комфортно, хоть и опасно. Когда я сажусь за руль, ощущаю настоящий азарт и желание проверить машину на пределе», – добавил Жак.

Рассказывая о своем опыте в различных сериях, Вильнёв отметил, что после выступлений в Формуле 1 его мастерство в IndyCar улучшилось благодаря новым знаниям и навыкам. Он также подчеркнул сложность соревнований в Индианаполисе и на Ле-Мане, не мог выбрать, где сложнее достичь победы.

«Инди 500 – это особое испытание, ничто не сравнится с этими гонками. Я ещё не завершил свою карьеру, поэтому сосредотачиваюсь на современном автоспорте, работе с инженерами и улучшении результатов», – подытожил Вильнёв.

Он также поделился негативным опытом выступлений в WEC, где не смог найти общий язык с командой и получить удовольствие от гонок. Поэтому Жак пока не готов вернуться к гонкам на исторических машинах, предпочитая современный автоспорт.

«Мне нужно ещё одно победа – на Ле-Мане. Грэм Хилл выиграл в трёх важнейших гонках, и я стремлюсь к этому же. Поэтому я не могу уйти из автоспорта, пока не победил на Ле-Мане», – завершил Жак Вильнёв.