Поставленная цель ZEV Mandate все еще недостижима для автопроизводителей, несмотря на рекордные продажи электромобилей в марте

Последние данные о регистрации автомобилей в Великобритании показывают, что продажи электромобилей пережили небольшой бум в марте, с увеличением числа регистраций на 43,2 процента и установлением рекорда в 69 313 новых автомобилей на дорогах.

Тем не менее, отрасль предупреждает, что эти цифры значительно уступают целям на 2025 год, установленным в рамках Мандата по нулевым выбросам (ZEV), поскольку данные показывают, что доля рынка электромобилей составляет всего лишь 19,4 процента за месяц. Это означает, что продажи электромобилей с начала года составляют 20,7 процента; чтобы избежать финансовых санкций в рамках Мандата ZEV, производители должны завершить год с долей электромобилей на рынке значительно превышающей 28 процентов.

На данный момент это выглядит как непростая задача, поскольку часть марта, характеризующаяся всплеском продаж электромобилей, объясняется тем, что в апреле регистрациям грозит жесткое увеличение налога на дорожное движение (VED), поскольку многие электрические модели стали подлежать дорогой налоговой доплате, так как льготы закончились в марте. Считается, что этот фактор побудил многих покупателей зарегистрировать новую модель в прошлом месяце, прежде чем вступят в силу налоговые изменения, и отрасль опасается, что в апреле сильный рост продаж в марте не повторится, поскольку налог VED начнет действовать.

По словам Торгово-промышленной палаты Соединенного Королевства: "Хотя доля рынка электромобилей значительно улучшилась и составляет 19,4 процента, это все равно более чем на восемь процентных пунктов ниже установленных Мандатом ZEV целей. Более того, поскольку дорогая доплата к VED может теперь применяться к новым электромобилям с 1 апреля – потенциально увеличивая затраты на владение для большинства владельцев электромобилей более чем на £2 000 за следующие шесть лет, результаты марта в области электромобилей будут улучшены продвинутыми покупателями, стремящимися опередить увеличение налогов".

Палата утверждает, что числа подчеркивают стоящие перед производителями вызовы. Многие по-прежнему тратят средства на поощрения, говорит торговая палата, указывая на оценки, согласно которым поддержка продаж электромобилей обошлась ее членам в огромные £4,5 миллиарда в прошлом году.

В целом, регистрация автомобилей выросла на 12,4 процента в марте и составила 357 103, при этом SMMT отмечает медленное возвращение розничных покупателей на рынок, который в последние месяцы в основном зависел от продаж флотов и бизнеса. Регистрации флотов увеличились на 11,5 процента, а частные регистрации – на 14,5 процента.

Генеральный директор SMMT Майк Хоуэс заявил, что цифры "представляют собой радостное возвращение к росту", но отметил, что отрасли нужен устойчивый рост, а не краткосрочный всплеск, обусловленный неподдерживаемыми скидками производителей и покупателями, спешащими опередить налоговое повышение.

Хоуэс призвал к существенной поддержке со стороны правительства для потребителей, отметив, что текущая регулятивная система недостижима, и потребовал скорого ответа на недавнюю консультацию по изменениям в Мандат ZEV.