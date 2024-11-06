McLaren высказала свое мнение о контракте Бортолето с Sauber

После официального объявления о подписании контракта Габриэля Бортолето с командой Sauber на сезон 2025 года, McLaren приняла решение расстаться с молодым гонщиком.

Андреа Стелла, руководитель McLaren, заявил: "Габриэль Бортолето покинет нашу программу развития пилотов в конце 2024 года, чтобы иметь возможность развиваться в другом месте.

За время работы с Габриэлем мы радовались его успехам и росту, который он продемонстрировал, благодаря нашей поддержке в рамках молодёжной программы.

У McLaren уже есть сильный состав пилотов, представленный Ландо и Оскаром, и мы всегда были открыты для Габриэля, стремясь дать ему возможность проявить себя, пока у нас нет свободного места в гонках.

Мы ждем с нетерпением завершения сезона и борьбы Габриэля за чемпионство в Формуле 2, пожелав ему удачи в его будущих начинаниях".