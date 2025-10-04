Заявление руководителя Williams Racing Джеймса Ваулза

После завершения квалификации представители FIA выявили нарушение технического регламента обеими машинами Williams. Проверка показала, что на автомобилях FW47, которыми управляли Алекс Элбон и Карлос Сайнс, подвижные элементы заднего крыла открывались шире разрешённых 85 мм. Согласно установленным правилам, подобное нарушение карается дисквалификацией.

Руководитель команды, Джеймс Ваулз, отметил, что по итогам инспекции обе машины не прошли контроль на соответствие требованиям по ширине открытия системы DRS. В результате инспекции FIA, Алекс Элбон и Карлос Сайнс были дисквалифицированы.

«Это крайне неприятная ситуация для всей команды, — подчеркнул Ваулз. — Сейчас мы проводим срочное внутреннее расследование, чтобы выяснить причины случившегося.»

Он добавил, что команда не стремилась получить какое-либо преимущество и задние крылья прошли собственную проверку Williams перед квалификацией. Тем не менее, решающими являются результаты FIA, и команда безусловно принимает вынесенное решение.

По словам руководителя Williams, в этот гоночный уик-энд команда готова бороться за очки и приложит максимум усилий для восстановления позиций, стартуя с последнего ряда. Кроме того, Ваулз пообещал провести срочную проверку всех процессов, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.