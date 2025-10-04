Главная Новости FIA Заявление руководителя Williams Racing Джеймса Ваулза
Новости

Заявление руководителя Williams Racing Джеймса Ваулза

Дисквалификация Williams на Гран-при F1 2024: машины Элбона и Сайнса не соответствовали регламенту FIA из-за превышения открытия DRS.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.10.2025, 20:31·2 мин
single
Фото: F1news.ru

После завершения квалификации представители FIA выявили нарушение технического регламента обеими машинами Williams. Проверка показала, что на автомобилях FW47, которыми управляли Алекс Элбон и Карлос Сайнс, подвижные элементы заднего крыла открывались шире разрешённых 85 мм. Согласно установленным правилам, подобное нарушение карается дисквалификацией.

Руководитель команды, Джеймс Ваулз, отметил, что по итогам инспекции обе машины не прошли контроль на соответствие требованиям по ширине открытия системы DRS. В результате инспекции FIA, Алекс Элбон и Карлос Сайнс были дисквалифицированы.

«Это крайне неприятная ситуация для всей команды, — подчеркнул Ваулз. — Сейчас мы проводим срочное внутреннее расследование, чтобы выяснить причины случившегося.»

Он добавил, что команда не стремилась получить какое-либо преимущество и задние крылья прошли собственную проверку Williams перед квалификацией. Тем не менее, решающими являются результаты FIA, и команда безусловно принимает вынесенное решение.

По словам руководителя Williams, в этот гоночный уик-энд команда готова бороться за очки и приложит максимум усилий для восстановления позиций, стартуя с последнего ряда. Кроме того, Ваулз пообещал провести срочную проверку всех процессов, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

Источник

Джеймс Ваулз (64)FIA (257)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·20.08.2025
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация