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"Завод «АГР» планирует выпускать вместе с Solaris модели Jaecoo" - сообщает пресс-служба предприятия.

Новости о расширении производства автомобилей на заводе "АГР" были подтверждены источниками издания "Автопоток". По информации инсайдеров, на заводе начнут сборку автомобилей китайского бренда Jaecoo.
А
Антон Звонкий
28.11.2024, 13:51·1 мин
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Фото: Carsweek.ru

Новости о расширении производства автомобилей на заводе "АГР" были подтверждены источниками издания "Автопоток". По информации инсайдеров, на заводе начнут сборку автомобилей китайского бренда Jaecoo. Подписанный контракт предполагает выпуск 240 машин данной марки.

В рамках нового проекта планируется использовать DKD-процесс, суть которого заключается в том, что автомобили из Китая поступают на завод уже собранными, затем их частично разбирают и снова собирают.

Завод "АГР" сегодня является преемником бывшего завода "Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус". На данный момент здесь производят автомобили под маркой Solaris. Сборка осуществляется на основе комплектующих, оставшихся от Hyundai Creta, Solaris, Kia Rio и Kia Rio X.

Ранее на портале уже сообщалось, что автодилеры из Санкт-Петербурга стали изымать из продажи непопулярные модели автомобилей, поставляемых из Китая.

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