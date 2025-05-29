Защитная сетка спасает радиатор, но убивает дввигатель: мастер автосервиса дал простое объяснение, почему ее лучше не устанавливать.

Многие автолюбители решают установить защитную сетку в бампер, чтобы предохранить радиатор от камней и насекомых. По их мнению, лучше потратить немного средств на защиту радиатора, скрытого за бампером, чем столкнуться с необходимостью дорогостоящего ремонта.

Владелец автосервиса, давая интервью на портале NaAvtotrasse.ru, предупредил, что использование такой защитной сетки может привести к перегреву двигателя в жару или при повышенной нагрузке. Дополнительное препятствие для поступления воздуха заставляет систему охлаждения работать на износ, что может привести к поломке вентилятора.

Кроме того, стоит отметить, что бампер имеет прочную конструкцию и мелкие камни обычно не способны повредить его. В то же время, сетка не защищает от насекомых из-за их небольшого размера.

В случае отсутствия значительных механических воздействий стандартных деталей бампера обычно достаточно. Это особенно актуально для водителей, чаще передвигающихся по городу и трассе, а не по бездорожью, подчеркнул эксперт.

Кроме того, стоит учитывать, что производители автомобилей тщательно прорабатывают конструкцию каждой детали. Дополнительные элементы обычно могут нанести больше вреда, чем пользы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как ремонт автомобиля возле дома может обернуться штрафом в размере 20 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.