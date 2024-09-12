Универсал BMW M5 Touring теперь доступен в карбоновом исполнении

Новый M5 Touring является одним из самых тяжёлых автомобилей, доступных для покупки в наши дни. Если вы заинтересованы, вам придётся отправиться к дилеру, чтобы выбрать необходимые детали для вашей будущей машины.

Фото: Carsweek.ru

M5 Touring идёт в след за седаном: несколько месяцев назад четырёхдверная версия получила ряд заводских обновлений.

Самыми заметными изменениями являются новый передний сплиттер и задний диффузор. Оба элемента имеют раздельную конструкцию и делают этот высокопроизводительный универсал ещё более агрессивным. Кажется, будто машина была недостаточно широкой, что привело к добавлению удлинителей порогов по бокам кузова.

На выбор покупателя предлагаются боковые зеркала заднего вида из углеродного волокна в качестве стандартной опции, без необходимости дополнительных покупок деталей M Performance. Однако BMW не будет продавать M5 Touring с карбоновой крышей. Такое решение, впрочем, неудивительно, учитывая что меньший вариант универсала M3, не предназначенный для рынка США, также не имеет лёгкой крыши. В то же время оба седана M3 доступны с этим улучшением.

Фото: Carsweek.ru

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