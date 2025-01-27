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Обновленный универсал BMW M3 приобретет еще большую скорость. Первые изображения новой модели

BMW готовит к выходу экстремальную версию универсала BMW M3 Touring в исполнении CS. Новинка обещает мощность 550 л.с. и активный полный привод. Подробности премьеры ожидайте в 2025 году.
РедакцияР
Редакция
27.01.2025, 09:41·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Автопроизводитель BMW готовит к выходу новую версию своего популярного универсала — BMW M3 Touring. Представители компании показали фотографии кузова автомобиля, который был замечен на треке во время испытаний.

Фото BMW
Фото: Автоновости Дня

По всей видимости, замаскированный универсал представляет собой BMW M3 Touring в исполнении CS (Competition Sport). Дизайн переднего бампера и массивная решетка радиатора делают автомобиль похожим на седан BMW M3 CS и купе M4 CS.

Технические характеристики новой модели пока держатся в секрете. Однако, предполагается, что автомобиль будет оснащен тем же 3,0-литровым турбированным двигателем, который развивает мощность 550 лошадиных сил и крутящий момент 650 Нм, как и у BMW M3 CS и M4 CS. В паре с двигателем будет работать восьмиступенчатая автоматическая коробка передач с полным приводом и активным дифференциалом. Предполагается, что BMW M3 CS Touring также будет иметь перенастроенную подвеску и более жесткий кузов.

Уже в 2023 году появились первые упоминания о выпуске BMW M3 CS Touring. Официальная премьера модели запланирована на 2025 год, но конкретная дата пока не сообщается.

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Автор: Алина Олешко

Источник

BMW (164)

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