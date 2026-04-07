«Заправка» за 99 секунд: GAC анонсирует революционную модель, способную навсегда избавить от посещения АЗС

Уже завтра, 8 апреля, в Китае начнутся продажи обновленной версии электрического седана GAC Aion RT, оснащенной системой быстрой замены аккумуляторной батареи. Данная новинка расширит существующую линейку модели, которая сегодня включает четыре комплектации с ценами от 99 800 до 123 800 юаней, что составляет порядка 1,1–1,4 миллиона рублей по действующему курсу.

Электрический седан GAC Aion RT занимает место в сегменте компактных автомобилей на электротяге. Машина отличается характерным внешним видом с L-образными воздухозаборниками, скрытыми ручками дверей и современным силуэтом, выполненным в духе фастбэка. Автомобиль имеет длину 4865 мм, ширину 1875 мм и высоту 1520 мм при размерe колесной базы в 2775 мм.

Салон модели оборудован полностью цифровой приборной панелью диагональю 8,88 дюйма, а также 14,6-дюймовым «парящим» дисплеем мультимедийной системы. Среди опций — лазерный LiDAR-датчик с 126 строками, установленный на крыше, и производительный процессор Nvidia Orin-X, обеспечивающий работу интеллектуальных ассистентов водителя.

Двигательная часть Aion RT — это синхронный электромотор с постоянными магнитами, мощность которого в зависимости от версии составляет 202 либо 224 лошадиные силы. В настоящее время седан комплектуется батареями CATL на базе литий-железо-фосфата емкостью 55,1 и 68,1 кВт·ч. Такая конфигурация обеспечивает запас хода 520 или 650 километров по методике CLTC. Какая емкость аккумуляторной батареи установлена на новой версии, пока не раскрывается, однако известно, что автомобиль сможет осуществлять смену батареи менее чем за 99 секунд.

Ранее компания GAC также сообщила о скором дебюте нового внедорожника Trumpchi T75, оснащенного плагин-гибридной установкой. На разработку этой модели было выделено 512,65 миллиона юаней, что эквивалентно приблизительно 5,9 миллиарда рублей. Премьера Trumpchi T75 будет приурочена к автосалону, который пройдет в Пекине.

