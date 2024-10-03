Запасы автомобилей Toyota Vios у российских дилеров иссякли

В России наблюдается повышенный спрос на новые седаны Toyota Vios. Согласно данным, в мае цена на эту модель составляла не менее 2,15 миллионов рублей. Однако к октябрю имеющиеся у российских дилеров автомобили продаются по цене до 2 миллионов рублей.

В столице России, Москве, была найдена единственная Toyota Vios за 1 990 000 рублей. Для этого компактного седана выбран 109-сильный 1,5-литровый двигатель, который характеризуется как надежный и экономичный. В паре с ним установлена 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия и передний привод.

Салон автомобиля оснащен креслами с тканевой обивкой, а приборная панель имеет аналоговый дизайн с тремя "колодцами" и кнопками на руле лишь на одной из спиц. Однако, присутствует сенсорный дисплей мультимедиа, а также обогрев наружных зеркал.

Третье поколение седана отличается просторным салоном и вместительным багажником. Эти характеристики в некоторой степени компенсируют несовершенства в отделке и скромный набор опций.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

По предварительным данным, цены на популярные модели Toyota за последние три года значительно выросли.