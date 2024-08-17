Зак Браун вышел на второе место за рулем Williams FW07B в Калифорнии.

Зак Браун предпочитает проводить летний отпуск не на пляжах Калифорнии, а участвуя в гонках исторических машин вместе со своей командой United Autosports. Он рассказал, что на днях финишировал на втором месте за рулём Williams FW07B в одной из гонок гоночного фестиваля Monterey Motorsports Reunion.

Исполнительный директор McLaren Racing поделился своими впечатлениями: «В гонке, которая прошла в первый день, я занял второе место на Williams FW07B. Машина весь уик-энд радует меня своими возможностями. В другой гонке на BMW 320i я стал девятым, а на Jaguar XJR-8, к сожалению, коробка передач сломалась за два круга до финиша, когда я был на шестой позиции. Жду с нетерпением возможности снова выехать на старт. Завтра наши выступления с United Autosports продолжатся».