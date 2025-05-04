Зак Браун: Наказание должно быть за подозрения.

Недовольные результатами расследования в FIA, предполагавшего отсутствие нарушений в системе охлаждения у McLaren, в команде Red Bull приняли решение провести собственное расследование. Они начали сканировать машины соперников с помощью тепловизоров в поисках возможных способов охлаждения шин.

Представители Red Bull утверждают, что McLaren использует воду для охлаждения шин. В свою очередь глава McLaren Racing Зак Браун сначала с юмором отреагировал на обвинения, выпив из бутылки с наклейкой «вода из шин» во время пребывания в Майами, затем заявил, что не одобряет такие методы соперничества.

Зак Браун подчеркнул: «Команды всегда подозревали друг друга в нарушениях, однако в последнее время одна из них уделяет этому слишком много внимания. Существуют правила - если у вас есть претензии, необходимо подать официальный протест, раскрыть источник информации и внести определенную сумму денег. Я считаю, что этот порядок следует распространить на все возможные подозрения, чтобы прекратить легкомысленные обвинения, направленные лишь на привлечение внимания».

Глава McLaren Racing выразил мнение, что введение обязательного представления подозрений на бумаге и уплата штрафной суммы поможет избежать ложных обвинений, которые иногда возникают в мире автоспорта и не соответствуют духу честной игры.

Зак Браун добавил: «Если вы обнаружили реальную проблему, подавайте протест и вносите деньги. В случае опровержения ваших доводов, сумма не возвращается. Я уверен, что это в значительной мере поможет избавиться от необоснованных обвинений, поступающих от некоторых участников нашего спорта».