Главная Новости Red Bull Racing Зак Браун: Наказание должно быть за подозрения.
Новости

Зак Браун: Наказание должно быть за подозрения.

Недовольные в FIA: Red Bull обвиняет McLaren в использовании воды для охлаждения шин, McLaren отвечает на обвинения Зака Брауна. Как разрешить споры в Формуле-1? Официальные протесты и деньги за рассмотрение.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
04.05.2025, 14:21·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Недовольные результатами расследования в FIA, предполагавшего отсутствие нарушений в системе охлаждения у McLaren, в команде Red Bull приняли решение провести собственное расследование. Они начали сканировать машины соперников с помощью тепловизоров в поисках возможных способов охлаждения шин.

Представители Red Bull утверждают, что McLaren использует воду для охлаждения шин. В свою очередь глава McLaren Racing Зак Браун сначала с юмором отреагировал на обвинения, выпив из бутылки с наклейкой «вода из шин» во время пребывания в Майами, затем заявил, что не одобряет такие методы соперничества.

Зак Браун подчеркнул: «Команды всегда подозревали друг друга в нарушениях, однако в последнее время одна из них уделяет этому слишком много внимания. Существуют правила - если у вас есть претензии, необходимо подать официальный протест, раскрыть источник информации и внести определенную сумму денег. Я считаю, что этот порядок следует распространить на все возможные подозрения, чтобы прекратить легкомысленные обвинения, направленные лишь на привлечение внимания».

Глава McLaren Racing выразил мнение, что введение обязательного представления подозрений на бумаге и уплата штрафной суммы поможет избежать ложных обвинений, которые иногда возникают в мире автоспорта и не соответствуют духу честной игры.

Зак Браун добавил: «Если вы обнаружили реальную проблему, подавайте протест и вносите деньги. В случае опровержения ваших доводов, сумма не возвращается. Я уверен, что это в значительной мере поможет избавиться от необоснованных обвинений, поступающих от некоторых участников нашего спорта».

Источник

Зак Браун (40)McLaren (261)Red Bull Racing (398)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Почти 800 миллионов долларов — состояние тройки богатейших пилотов Формулы-1

Редакция·25.10.2024
НовостиСтатьи

Электромобиль может потерять до 50 процентов своей стоимости за первые 12 месяцев после покупки

Редакция·19.08.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация