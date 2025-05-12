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Проблемы Red Bull: Зак Браун не удивлён

Зак Браун высказал мнение о будущем Макса Ферстаппена в F1, предпочитая, чтобы он остался в Red Bull Racing из-за ухода специалистов и уверенности в Mercedes.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
12.05.2025, 15:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Генеральный директор McLaren Зак Браун включился в обсуждение будущего гонщика Макса Ферстаппена. Он выразил предпочтение, чтобы нынешний чемпион остался в команде Red Bull Racing. По мнению Брауна, Red Bull Racing в настоящее время столкнулась с проблемой ухода ключевых специалистов, что делает команду менее конкурентоспособной.

Зак Браун подчеркнул: «Я бы предпочёл, чтобы Макс остался в Red Bull, а не перешёл в Mercedes. Сейчас много разговоров о машинах на следующий сезон, но никто не знает, какая команда окажется в лидерах».

Генеральный директор выразил уверенность в Mercedes, основываясь на их опыте и текущей ситуации в команде. «В последнее время многие предлагают изменения в регламенте силовых установок, но если вы считаете себя сильной командой, вы не захотите ничего менять», - добавил он.

Браун также отметил, что сейчас как раз происходят изменения в команде McLaren, но это не мешает работать активно. «Я не удивлён откату Red Bull. Многие ключевые специалисты покинули команду за последнее время, и это, безусловно, повлияло на их эффективность», - пояснил он.

Он высоко оценил работу Роба Маршалла, бывшего сотрудника Red Bull, который недавно присоединился к McLaren. «Роб Маршалл сделал огромный вклад в нашу команду. Он очень талантливый инженер и фантастически выполняет свою работу», - подчеркнул Зак Браун.

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