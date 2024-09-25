Зак Браун: Я не могу изменить прошлое

В последнем выпуске подкаста Sky Sport F1 исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун поделился своими мыслями о командной тактике и ценном совете, полученном от известного инженера Эдриана Ньюи.

Некоторые критики упрекают McLaren в том, что команда не сосредотачивается исключительно на поддержке гонщика Ландо Норриса в этом году, не пытаясь максимально преследовать цель выиграть чемпионский титул. Однако Зак считает, что ситуация не настолько однозначна, как кажется.

Зак Браун отметил: «Легко сидеть перед телевизором с бокалом пива и критиковать решения команды Формулы 1 – так делают сотни миллионов людей каждые выходные. Но за кулисами принятия решений скрыто гораздо больше, чем кажется. Мы, конечно, не идеальны. Мы никогда не утверждаем, что в каком-то определенном гонке или сезоне не допустили ошибок.»

«Эдриан Ньюи однажды сказал мудрое: "В понедельник всё начинается заново". Я не могу изменить прошлое... Мы извлекаем уроки и применяем их в будущем. Но застревать в мыслях о том, что "могли бы" или "должны были" сделать по-другому – это бесполезное занятие. Мы могли бы действовать иначе в Сильверстоуне. Но на данный момент это не имеет значения. Гонка на Сильверстоуне уже давно позади», - добавил он.

«У каждого случается гонка, которую можно было выиграть, но что-то пошло не так. Машина сломалась на последнем круге или возникли другие непредвиденные обстоятельства. После таких гонок мне, конечно, не по себе, но когда наступает понедельник, я должен встать и идти дальше. Нельзя возвращаться на базу угрюмым и подавленным. Я считаю, что моя задача – мотивировать всех», - заключил Зак Браун.