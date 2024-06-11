Токсичная атмосфера у Red Bull, отмечает Зак Браун.

В рамках подкаста Bloomberg Hot Pursuit глава команды McLaren Racing Зак Браун высказался о текущей обстановке в команде Red Bull...

Зак Браун заявил: «В Red Bull сейчас царит токсичная атмосфера. Отправившийся на выход Эдриан Ньюи сыграл важную роль в возникшей ситуации, учитывая, что многие сотрудники работали с ним с самого начала. Мы получаем резюме от их персонала, это было и раньше, но сейчас мы наблюдаем повышенный уровень напряженности. Думаю, в будущем у Red Bull и их партнеров возникнут сложности – им придется тщательно отбирать связи. Ситуация действительно не из легких».

Сомнения вызывает судьба Ферстаппена. Останется ли он в команде или уйдет? У Макса есть контракт, однако его отец дает довольно откровенные комментарии. Red Bull – прекрасная гоночная команда, но в настоящее время она находится в состоянии дестабилизации. Это видно по уходу Ньюи.

«Как я уже отмечал, это потрясающая команда, но мне кажется, что она уже не такая мощная, как раньше. Сейчас, если смотреть на ситуацию, можно отметить, что действительно прогрессируют Ferrari и McLaren. Однако все может быстро измениться, поэтому нам важно не терять бдительности».