В команде у нас два лидера - Зак Браун.

У гонщика Ландо Норриса есть реальные шансы завоевать чемпионский титул в текущем сезоне гонок Формулы 1. Однако команда McLaren, вместо того чтобы абсолютно сконцентрироваться на его поддержке, придерживается так называемых «правил папайи». Об этом рассказал глава McLaren Racing Зак Браун в интервью для Sky Sport F1.

Руководитель команды McLaren поделился: «Перед стартом гонки мы обсуждали тактику, призывая гонщиков занять позиции друг за другом и удерживать конкурентов. Этот план сработал. Однако Оскар продемонстрировал агрессивную позицию, а Ландо, по-видимому, был несколько удивлен такой тактикой. Он решил придерживаться за партнёром и проверить, удастся ли увеличить отрыв от остальных. Мы поговорим об этом внутри команды».

«Правила папайи» включают в себя возможность жёсткой борьбы между напарниками на трассе, однако при этом не допускаются контакты и грубость. Браун отметил, что атака со стороны Оскара была довольно агрессивной, что немного нарушило спокойствие в боксах команды, но важно всегда уважать своего напарника на трассе.

В результате неудачного выхода из поворота Ландо Норрис и Оскар оказались в близком противостоянии друг с другом. Было бы отлично, если бы они продолжили такую близкую борьбу. Однако они избегли столкновения, продемонстрировав агрессивный, но чистый манёвр.

Зак Браун подчеркнул, что в команде McLaren не ставят одного гонщика выше другого. Оба пилота нацелены на победу. «У нас два лидера в команде, исторически так было в McLaren, хотя управлять такой ситуацией может быть сложно, вспомните легендарные дуэли Сенны и Проста».

«Наши гонщики прекрасно ладят друг с другом, соревнуются честно, и вопрос заключается в философии: является ли команда одной машиной или командой с двумя машинами? Было бы проще, если бы Ландо просто вышел вперёд, тогда нам не пришлось бы принимать сложные решения в боксах, но мы и тренерский штаб действовали в соответствии с нашими принципами».