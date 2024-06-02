Зак Браун советует Майклу Андретти инвестировать в одну из команд.

Гендиректор McLaren Racing Зак Браун высказал мнение, что команда проекта Andretti Cadillac может быстро приступить к участию в чемпионате мира Формулы 1, если предложит правильную цену за приобретение одной из существующих команд.

Эту же точку зрения поддержал президент FiA Мохаммед бен Сулайем, отметив изменение своего предыдущего мнения о перспективах проекта Andretti.

Согласно существующему Договору Согласия, Andretti должна будет внести значительный взнос в размере 200 миллионов долларов США для вступления в Формулу 1. Однако ситуацию можно обойти, купив активы одной из команд. Зак Браун убежден, что даже если никто еще не выразил намерения продавать, достаточно выгодное предложение может изменить ситуацию.

«Это было бы самым простым путем, - заявил Браун в интервью каналу ESPN. - Пока никто не выставил табличку «Продаётся», но это лишь означает, что нужно предложить более значительную сумму. Всегда есть определенная цена».

Зак Браун считает, что в Liberty Media придерживаются позиции о необходимости соответствия высоким стандартам для претендентов на места в Формуле 1. Он отметил увеличение стоимости команд и значительное улучшение финансового состояния большинства участников.

«Прежде команды могли обанкротиться уже через год, а теперь более половины работают с прибылью. Для вступления в Формулу 1 требуется крупная сумма за франшизу. К примеру, Williams была приобретена за 150 миллионов долларов, однако в будущем цена за команду, вероятно, будет намного выше», - подытожил гендиректор McLaren Racing.