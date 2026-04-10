Зак Браун рад переходу Джанпьеро Ламбьязе в McLaren

Джанпьеро Ламбьязе оказался в центре внимания спортивных новостей — накануне поступила информация о том, что один из ключевых инженеров Red Bull Racing, тесно работавший с Максом Ферстаппеном, сменит команду. По данным на текущий момент, в 2028 году Ламбьязе перейдет в McLaren.

Официальное заявление относительно ухода специалиста чемпионская команда опубликовала без дополнительных комментариев со стороны своих представителей. Вместе с тем, Зак Браун, занимающий пост исполнительного директора McLaren Racing, на своих страницах в социальных сетях опубликовал сообщение по этому поводу.

«Я рад, что в 2028-м, когда действие контракта Джанпьеро Ламбьязе закончится, он присоединится к McLaren F1 Team в качестве гоночного директора и будет в подчинении у Андреа Стеллы, руководителя команды.

Он присоединится к невероятной команде, которую возглавляет Андреа, и я в восторге от мысли о том, чего мы вместе сможем добиться», — отметил Браун в объявлении на своих страницах.

Несмотря на объявленный переход, Джанпьеро Ламбьязе останется в составе Red Bull Racing и продолжит исполнять свои обязанности инженерa как минимум еще в течение почти двух гоночных сезонов.