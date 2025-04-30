Зак Браун выразил благодарность команде Alpine за Оскара Пиастри

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун выразил благодарность бывшему руководителю Alpine F1 Отмару Сафнауэру за неудержание Оскара Пиастри. Молодой австралиец, ставший чемпионом Формулы 2 в 2021 году, перешел в Alpine в роли резервного гонщика. Однако все изменилось после ухода Фернандо Алонсо из команды в летнее время 2022 года.

После Гран При Венгрии Алонсо объявил о своем уходе из Alpine F1, а команда анонсировала, что Пиастрин заменит испанского гонщика. Но Оскар опроверг это заявление через социальные сети, и начался скандал.

Следующим шагом стало судебное разбирательство, в котором Комиссия по признанию контрактов поддержала McLaren, и Пиастри перешел в их гондоль. McLaren даже выплатили крупную неустойку Даниэлю Риккардо, чтобы освободить место для молодого таланта, который дебютировал в Формуле 1 в 2023 году.

Принимая участие в подкасте издания The Race, Зак Браун выразил благодарность Alpine за передачу им Оскара Пиастри. Браун подчеркнул, что McLaren смогли увидеть потенциал гонщика и предоставить ему возможность выступать за их команду, что позволило им обзавестись двумя конкурентоспособными спортсменами.

Летом 2023 года Сафнауэра отстранили от работы в Alpine, и он поделился своей точкой зрения на сложившиеся события. По его словам, контракт с Пиастри имел юридические недочеты, и команда не смогла исполнить условия соглашения.

Однако, сейчас ситуация изменилась, и Пиастри лидирует в чемпионате, опережая Норриса на 10 очков благодаря трем победам в пяти гонках нового сезона. Гонщика связывает многолетний контракт с McLaren, который просто обязывает его оставаться в команде до конца 2027 года.

McLaren надеется, что долгосрочное соглашение поможет избежать конкуренции за Пиастири со стороны других команд. Согласно информации Speedcafe, годовой гонорар Пиастри уже достигает 40 миллионов долларов.