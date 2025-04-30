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Зак Браун выразил благодарность команде Alpine за Оскара Пиастри

Зак Браун благодарит Сафнауэра за переход Оскара Пиастри в McLaren. Скандал в F1: история ухода молодого гонщика из Alpine и его победы сейчас.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
30.04.2025, 12:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун выразил благодарность бывшему руководителю Alpine F1 Отмару Сафнауэру за неудержание Оскара Пиастри. Молодой австралиец, ставший чемпионом Формулы 2 в 2021 году, перешел в Alpine в роли резервного гонщика. Однако все изменилось после ухода Фернандо Алонсо из команды в летнее время 2022 года.

После Гран При Венгрии Алонсо объявил о своем уходе из Alpine F1, а команда анонсировала, что Пиастрин заменит испанского гонщика. Но Оскар опроверг это заявление через социальные сети, и начался скандал.

Следующим шагом стало судебное разбирательство, в котором Комиссия по признанию контрактов поддержала McLaren, и Пиастри перешел в их гондоль. McLaren даже выплатили крупную неустойку Даниэлю Риккардо, чтобы освободить место для молодого таланта, который дебютировал в Формуле 1 в 2023 году.

Принимая участие в подкасте издания The Race, Зак Браун выразил благодарность Alpine за передачу им Оскара Пиастри. Браун подчеркнул, что McLaren смогли увидеть потенциал гонщика и предоставить ему возможность выступать за их команду, что позволило им обзавестись двумя конкурентоспособными спортсменами.

Летом 2023 года Сафнауэра отстранили от работы в Alpine, и он поделился своей точкой зрения на сложившиеся события. По его словам, контракт с Пиастри имел юридические недочеты, и команда не смогла исполнить условия соглашения.

Однако, сейчас ситуация изменилась, и Пиастри лидирует в чемпионате, опережая Норриса на 10 очков благодаря трем победам в пяти гонках нового сезона. Гонщика связывает многолетний контракт с McLaren, который просто обязывает его оставаться в команде до конца 2027 года.

McLaren надеется, что долгосрочное соглашение поможет избежать конкуренции за Пиастири со стороны других команд. Согласно информации Speedcafe, годовой гонорар Пиастри уже достигает 40 миллионов долларов.

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