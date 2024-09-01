Перед стартом я всегда нервничаю, — рассказывает Зак Браун.

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун поделился мыслями перед началом Гран При Италии, где гонщики Ландо Норрис и Оскар Пиастри выйдут на старт из первого ряда. Браун отметил, что у пилотов есть свобода соперничать на трассе, однако важно помнить об интересах команды.

«Перед стартом гонки я всегда нервничаю, особенно на этой трассе с длинным разгоном к первому повороту... Результаты плотные, но не стоит ожидать такого же преимущества, как в Нидерландах. Но, конечно, победа была бы замечательной», - отметил Зак Браун.

Исполнительный директор выразил мнение, что все гонщики, начинающие гонку из первой семерки, имеют шансы на победу. Браун подчеркнул, что командная тактика обсуждалась с обоими пилотами, их понимание важности интересов команды превыше всего, но при этом допускается соперничество.

«Посмотрим, как наша тактика сработает, учитывая, что развитие событий на трассе может быть непредсказуемым. Роль сыграет также износ резины», - добавил Зак Браун.

Вчера гонщик McLaren Пато О’Вард победил в гонке IndyCar, сегодня же представитель молодежной программы команды одержал победу в гонке Формулы 2. «Сегодня слово за Ландо и Оскаром!» - заключил Зак Браун.