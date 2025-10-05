Зак Браун: «Оскар и Ландо показывают отличные результаты на протяжении всего сезона»

Команда McLaren обеспечила себе досрочную победу в Кубке конструкторов по итогам Гран При Сингапура. Британский коллектив завоевал этот престижный трофей второй год подряд, причем на этот раз — за шесть этапов до завершения сезона. Гонщики команды заняли 3-е и 4-е места, что позволило McLaren досрочно оформить чемпионство.

В ходе гонки между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри произошёл инцидент, который мог обернуться серьезными последствиями для обоих пилотов. Однако этот эпизод не омрачил радость руководства команды от досрочного успеха.

Исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун отметил, что оба гонщика продемонстрировали высокий уровень на протяжении всего чемпионата. Он подчеркнул, что победить в Кубке конструкторов невозможно без двух сильных пилотов. По его словам, руководство позволяет спортсменам вести борьбу между собой на трассе, при этом гонщики действуют жестко, но корректно, что особенно важно в условиях высокой конкуренции.

Зак Браун добавил, что команда тщательно анализирует итоги каждого этапа, и этот уик-энд не станет исключением. Он обратил внимание на возможный контакт между машинами Макса Ферстаппена и Ландо Норриса в первом повороте, отметив, что этот момент требует дополнительной проверки. Тем не менее, Браун оценил борьбу в начале гонки как пример плотной и напряженной конкуренции на трассе.

Руководитель команды Андреа Стелла, в свою очередь, подчеркнул, что в McLaren придерживаются политики равных возможностей для обоих пилотов. По его словам, каждый этап дает ценный опыт, а команда постоянно совершенствует свои подходы, внося небольшие корректировки по итогам гонок. Стелла заверил, что несмотря на досрочное завоевание Кубка конструкторов, настрой коллектива остается неизменным — McLaren продолжит борьбу за титулы в оставшихся гонках сезона.