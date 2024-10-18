Зак Браун о спорном решении Red Bull…

В пятницу руководитель McLaren Racing Зак Браун высказался о спорном решении Red Bull, связанном с возможностью изменения дорожного просвета из кокпита при помощи T-Tray. Согласно информации, команда договорилась с FIA о внесении изменений для предотвращения подозрений, однако это будет сделано только через две недели в Сан-Паулу.

Зак Браун отметил, что Red Bull не имела выбора в данной ситуации. «Есть так называемые компоненты open source, где все команды видят, что делают соперники. Вы предоставляете чертежи в FIA, и все команды получают к ним доступ, если это компонент с открытым кодом», - пояснил он.

«Они не могли отрицать возможность доступа к регулировке передней части днища из кокпита. Это было неоспоримо, у них просто не было выбора, кроме как сказать: «Да, мы можем».

McLaren, а также восемь других команд, не обладают подобной возможностью. По мнению Брауна, нет смысла разрабатывать устройство для использования внутри машины, если остальные команды используют его снаружи.

Бразды правил необходимо соблюдать. «Изобретательность – часть Формулы 1, но есть черно-белые правила, которые категорически нельзя нарушать. Вы не можете трогать свою машину в закрытом парке, кроме как ради комфорта гонщика», - подчеркнул руководитель McLaren Racing.

«Почему FIA ставит пломбу, если решение не используется. Зачем тогда пломба?» - задался вопросом Зак Браун.

Он выразил мнение о необходимости проведения тщательного расследования. «Если в закрытом парке вы делаете что-то, что меняет эффективность машины, это нарушение, способное повлечь серьезные последствия», - подчеркнул он.

«Прозрачность крайне важна, и у меня остаются вопросы. Из моих разговоров с руководителями других команд я знаю, что у них тоже есть вопросы. Мне бы хотелось узнать ответ».