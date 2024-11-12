Зак Браун: «Календарь с 28 Гран При делает F1 менее специальным»

Календарь данного сезона включает в себя 24 этапа, что является абсолютным рекордом для истории Формулы 1. Многие сторонники считают, что проведение большего числа гонок просто невозможно. В связи с этим исполнительный директор McLaren Racing Зак Браун выдвигает интересное предложение, направленное на увеличение числа стран-участниц этапов.

Зак Браун отмечает: «Формула 1 в тесном сотрудничестве с FIA активно обсуждает все вопросы, связанные с проведением гонок. Наша команда также принимает участие в этом процессе». Он дополняет, что 24 этапа в календаре сезона - это предел. Однако возможно стоит рассмотреть вариант проведения 20 постоянных этапов и 8 временных, которые будут организовываться поочередно каждые два года.

Эксперт считает, что итоговое число в 24 Гран При позволит расширить географию проведения соревнований до 28 стран. Зак Браун высказывает мнение, что данная идея могла бы стать весьма успешной. Он отмечает, что физически сложно проводить больше 24 гонок в год и данное предложение позволило бы разрешить проблему растущего календаря.

Степано Доменикали, который занимается созданием календаря с учетом различных факторов, также отмечает сложность данной задачи. Он учитывает события из мира спорта, телепередач, а также праздничные дни. Построить идеальный календарь легко на бумаге, но сложности начинаются, когда нужно учитывать различные обстоятельства, такие как праздники, другие соревнования и проблемы с медиапередачей. Создание календаря, который бы устроил всех участников, - это настоящее искусство.