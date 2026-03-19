Зак Браун: «Мы снова станем примером для остальных»

Глава McLaren Racing Зак Браун, который не присутствовал на Гран При Китая, обратился к коллективу на базе в Уокинге после неудачного выступления команды на прошедшем этапе.

Зак Браун отметил, что команда оставила позади китайский этап и теперь полностью сосредоточена на подготовке к предстоящему Гран При Японии. По его словам, в распоряжении McLaren есть два сильнейших гонщика и одна из лучших команд в мире, а также особая командная культура. С такими ресурсами коллектив нацелен на борьбу в следующей гонке.

По словам руководителя, впереди очень важный гоночный уик-энд. Команда намерена тщательно настроить автомобили и извлечь из них максимум возможного. Браун выразил уверенность в потенциале техники, подчеркнув, что машины McLaren способны добиваться побед.

Зак Браун также добавил, что следующий триумф команды не заставит себя ждать и может произойти раньше, чем многие ожидают. Он уверен, что после этого успеха разговоры о недостатке скорости и проблемах с зарядом батарей уйдут на второй план — McLaren вновь станет командой, на которую будут ориентироваться остальные.