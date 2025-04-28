Зак Браун говорит, что МакЛарен рассмотрит Сайнса, если появится возможность

Оскара Пиастри и Ландо Норриса связывают многолетние контракты с McLaren, и вряд ли в скором времени в команде появится вакансия. Но глава Зак Браун поделился информацией, что если кто-то из текущих пилотов прервет сотрудничество досрочно, то Карлос Сайнс будет рассматриваться в качестве потенциальной замены.

Зак Браун заявил: "Если у нас откроется место, конечно, мы внимательно рассмотрим возможность вернуть Карлоса. Сейчас же Ландо и Оскар имеют контракты на многие годы вперед. Но если что-то изменится, и Карлос будет доступен... У меня его номер телефона в записной книжке".

«Карлос проявил себя замечательно в нашей команде. Он не только хороший друг, но и отличный гонщик. К счастью, мне не довелось сталкиваться с ситуацией выбора между ним и другим пилотом».