Зак Браун: Нам предстоит бороться с совершенно новым настроением.

В 2024-м в команде McLaren решили изменить свою стратегию разработки болида. В прошлом сезоне они предпочитали консервативный подход, внося изменения в машину только по необходимости. Теперь же руководство команды готово рискнуть, чтобы сохранить лидерство, завоеванное в прошлом году.

Зак Браун, глава McLaren Racing, поделился своими мыслями в интервью с Motorsport.com. Он заявил: «Мы почувствовали уверенность и готовы рискнуть в разработке болида на сезон 2025. Чтобы оставаться лидером, нужно не просто догонять, а опережать всех, именно такой подход мы выберем в этот раз».

«В прошлом году наша цель была скромнее – мы хотели быть в топ-3 и помочь Ландо выиграть первую гонку. Теперь у нас в команде два пилота, способных бороться за чемпионский титул. Мы готовы к борьбе с новым настроем и более глубокой подготовкой к сезону», - добавил он.

«Мы понимаем, что задача сложная, но мы нацелены на победу в обоих зачетах – как у пилотов, так и среди конструкторов. Нам нужно опережать соперников в развитии болида, быть быстрее на трассе, лучше в стратегии. Просто избегать ошибок больше не подойдет», - подчеркнул глава McLaren Racing.

«Наши конкуренты очень сильны. Mercedes, Ferrari и Red Bull находятся очень близко к нам. Я уверен, что в следующем сезоне четыре команды будут бороться за титулы, и любая из них может победить», - заверил Зак Браун.