Зак Браун: Прекращаю делать татуировки

Пятничные тренировки в Монреале оказались насыщенными не только впечатлениями, но и переменчивой погодой, которая ставила гонщиков McLaren в непростое положение. Оба пилота команды оказались в конце протокола, а Ландо Норрис вообще занял последнее место. Несмотря на это, генеральный директор Зак Браун сохранял оптимизм, заявив, что истинная скорость участников станет ясна лишь на следующий день.

«Полагаю, сказать, кто сегодня какие скорости показывал, просто невозможно. Вероятно, это мы выясним завтра», - прокомментировал Браун.

Заключив анализ дня на канале Sky Sports, он уверен в конкурентоспособности McLaren: «Нет причин предполагать, что нам что-то помешает быть конкурентоспособными, поскольку мы очень неплохо выступаем практически с самого начала сезона. А последние три гонки провели вообще очень сильно, и я не представляю, почему мы не сможем быть конкурентоспособными и в Монреале».

Исполнительный директор McLaren Racing добавил интриги, рассказав об изменениях в планах на татуировки в связи с победой Ландо в Гран При Майами.

«Пока не могу показать татуировку, она закрыта пластырем до воскресенья, – объяснил он. – Решив, что татуировки - это больно, я решил изменить подход. Больше не буду делать татуировки, может быть, что-то экстравагантное, например, стрижку в стиле «ирокез»».

Зак Браун также поделился планами на будущее: «Мои сыновья были со мной на обеих гонках. Следующие татуировки получат они. Надо будет придумать что-то веселое для Оскара Пиастри, ведь его победа уже близка», - заверил директор команды.