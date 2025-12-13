Главная Новости McLaren Зак Браун: У нас появилось немного больше багажа
McLaren вернулась в Великобританию после гала-церемонии FIA в Узбекистане, где команда получила Кубок конструкторов, а Ландо Норрис — чемпионский трофей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
13.12.2025, 16:12·1 мин
Фото: F1news.ru

Команда McLaren вернулась в Великобританию после визита в Узбекистан, где накануне состоялась традиционная гала-церемония FIA.

Главным событием вечера стало вручение представителям McLaren переходящего Кубка конструкторов. Кроме того, Ландо Норрис получил свой чемпионский трофей, что окончательно закрепило его титул официальным признанием.

Во время обратного перелёта на арендованном самолёте общая фотография была сделана с участием Зака Брауна, Андреа Стеллы, обоих пилотов команды, а также Леонардо Форнароли, который недавно стал членом молодёжной программы McLaren, и Стефано Доменикали.

Исполнительный директор McLaren Racing разместил этот снимок в социальных сетях, сопроводив его следующим комментарием: «На обратном пути домой на борту самолёте багажа у нас немного прибавилось».

Зак Браун (79)McLaren (522)

