Zagato и La Squadra представили официально прототип AGTZ Twin Tail

Автомобиль AGTZ Twin Tail, разработанный совместно Zagato и La Squadra, будет стоить целых 650 000 евро. Этот спортивный автомобиль, вдохновленный гоночным Alpine A220 1960-х годов, будет ограничен всего 19 экземплярами. Интересно, что установка или снятие длинного хвоста займет всего 5 минут, согласно данным Top Gear.

Автомобиль AGTZ Twin Tail на базе Alpine A110 был представлен Zagato в рамках выставки FuoriConcorso на озере Комо, Италия, перед своим официальным дебютом. Эта модель отличается не только задней частью, но и модернизированным кузовом, включая компоненты из углеродного волокна. Передний панель, капот и фары были переработаны, что добавило автомобилю уникальности.

Каждый из 19 автомобилей будет собираться вручную, что потребует около 1000 часов труда. Эта тщательная работа влияет на стоимость автомобиля, делая его одним из самых дорогих в своем классе. Несмотря на высокую цену, покупатели получат 1,8-литровый 4-цилиндровый двигатель с турбонаддувом и 7-ступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением.

Презентация AGTZ Twin Tail состоится на статической выставке на озере Комо в ближайшие выходные. А уже в июле этот уникальный автомобиль будет представлен публике во всей своей динамике.

Фото: Carsweek.ru

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