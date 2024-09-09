Почему так популярен кроссовер Subaru Crosstrek

Компания Subaru of America радует инвесторов и поклонников, отмечая уже 25-й месяц подряд роста продаж. Хотя некоторые модели производителя показали значительный спад спроса, включая не так давно популярный Forester.

За прошлый месяц было продано 63 053 новых автомобиля, что на 11,8% больше, чем в августе 2023 года, когда объем продаж составил 56 407 единиц. Общие продажи за год увеличились на 6,4%, достигнув отметки в 437 198 автомобилей по сравнению с предыдущим годом.

Основным двигателем роста продаж стал популярный внедорожник Subaru Crosstrek. Продажи этой модели выросли на 46,5% в августе, достигнув цифры в 20 396 проданных автомобилей, что заметно превышает 13 920 проданных единиц за аналогичный период годом ранее. Продажи Crosstrek остаются стабильно высокими на протяжении всего года, увеличившись на 13,8% до 115 214 единиц.

После нескольких месяцев спада спроса, спортивное купе BRZ показало заметное восстановление, увеличив продажи на 29,5% в августе и реализовав 347 единиц. Impreza также продемонстрировала значительный рост – на 43,6%, достигнув отметки в 3166 проданных автомобилей, а Solterra увеличила объем продаж на 54,9%, продав 1417 автомобилей. Однако Forester столкнулся с уменьшением спроса на 12%, совершив лишь 13 456 продаж, в то время как компания Subaru продолжала повышать производственные мощности.

Недавно инженеры Subaru уделяли внимание новому мотору, который представляет собой интересное техническое решение. Представители японского бренда опубликовали видео, демонстрирующее преимущества нового гибридного оппозитного двигателя. Запуск производства гибридной установки следующего поколения запланирован на эту осень.