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Какие лекарства могут привести к лишению водительских прав, считает депутат

Новость о появлении нового списка нерекомендованных препаратов для российских водителей вызвала бурю обсуждений. В настоящее время данный список лишь рекомендательный и не предусматривает наложение штрафов.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
23.05.2024, 07:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Новость о появлении нового списка нерекомендованных препаратов для российских водителей вызвала бурю обсуждений. В настоящее время данный список лишь рекомендательный и не предусматривает наложение штрафов. Однако, что произойдет, если этот список станет основой для введения строгого запрета?

Свои комментарии по этому поводу в беседе с изданием «АиФ» дал глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Он пояснил, что законопроект о борьбе с «пьяным» вождением будет дорабатываться с учетом уточненного и на данный момент лишь рекомендательного списка. Представители депутатов нацелены на создание четкого перечня веществ, способных имитировать состояние опьянения, что приводит к ухудшению реакции и внимания водителя.

В новом списке должны быть указаны исключительно опасные активные вещества, а не названия конкретных препаратов. Также необходимо определить пороговые значения, при достижении которых каждое из веществ может негативно повлиять на физическое и психическое состояние человека. Еще одним важным аспектом, по мнению депутата, является установление четкого механизма освидетельствования водителя на законодательном уровне перед введением каких-либо строгих запретов.

В настоящее время в Госдуме ожидают решения со стороны коллег из Минздрава и МВД, чтобы определить все необходимые этапы разработки нового законопроекта.

Фото: Carsweek.ru

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