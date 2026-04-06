Штраф за несообщение в ГАИ о изменении личных данных

Гражданам России напомнили об обязанности сообщать в ГАИ о смене личных данных или места жительства. В случае несоблюдения этого требования в течение 10 дней нарушителю грозит штраф, сумма которого может достигать 2 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, предоставленную пресс-службой МВД РФ.

Как пояснили в министерстве, размер штрафа для физических лиц составляет от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей. Должностные лица в аналогичной ситуации могут быть оштрафованы на сумму от 2 тысяч до 3,5 тысяч рублей. Для юридических лиц административное наказание значительно выше — размер штрафа варьируется от 5 до 10 тысяч рублей. Подобные меры ответственности закреплены в части 1 статьи 19.22 КоАП РФ, связанной с нарушением правил госрегистрации транспортных средств, механизмов и установок.

В МВД также добавили, что вождение автомобиля при несоответствии регистрационных данных расценивается как отдельное правонарушение. Согласно части 1 статьи 12.1 КоАП РФ, за управление незарегистрированным в установленном порядке транспортным средством назначается штраф в размере от 500 до 800 рублей.