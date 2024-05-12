Можно ли получить штраф за определенные аксессуары на автомобиле в 2024 году?

О видах запрещенного тюнинга в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал автомобильный эксперт Алексей Аксенов.

По мнению специалиста, запрещено устанавливать светодиодную оптику на переднюю часть световых приборов. Эта светотехника не должна присутствовать на машинах, где ее не предусматривает производитель. В случае нарушения, водителя могут оштрафовать на 500 рублей, пояснил Аксенов.

Представители Госавтоинспекции в зависимости от обстоятельств имеют право конфисковать запрещенное устройство и лишить водительских прав на срок до года.

Согласно эксперту, следует помнить, что все дополнительные аксессуары, не указанные в ОТТС для конкретного автомобиля, должны быть зарегистрированы в ГИБДД. Это относится к любому виду тюнинга, который изменяет характеристики или внешний вид машины.

Это включает в себя установку колесных дисков другого диаметра, дополнительных внешних световых приборов, фар, защитных пленок на фары, а также лебедок, силовых бамперов, чехлов на сиденья, тюнинга коробки передач и модификации выхлопной системы.

Фото: Carsweek.ru

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