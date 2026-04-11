Хэмилтон преодолел 884 км за два дня тестирования шин

Команда Ferrari не прекращает активную работу даже в апрельские каникулы Формулы 1. На этой неделе на заводской трассе во Фьорано завершились двухдневные тесты шин, основной целью которых стало испытание дождевой резины.

В тестовых заездах принимал участие Льюис Хэмилтон, пилотировавший болид SF-26. Автомобиль использовался в той же конфигурации, что и на прошедшем недавно Гран При Японии — по регламенту команда не имеет права устанавливать новые детали во время подобных тестов.

Трасса Фьорано — одна из немногих в Европе, сертифицированных для проведения тестов Формулы 1, и оснащена специальной ирригационной системой. Это позволяет создавать контролируемые влажные условия на асфальте, что необходимо для испытаний как промежуточной, так и полностью дождевой резины.

По сведениям пресс-службы Pirelli, в пятницу сначала испытывались экспериментальные прототипы дождевых шин с новым рисунком протектора. Данная резина рассчитана на работу в более широком диапазоне погодных условий, включая периоды с менее интенсивными осадками.

Во второй половине дня тесты продолжились с использованием промежуточных шин. Особое внимание уделялось определению оптимальных условий для перехода между типами резины — с Full Wet на Intermediate и наоборот.

В течение дня Льюис Хэмилтон проехал 155 кругов, что эквивалентно 461 километру, а его лучшее время на круге составило 1:00,740. Температура воздуха в этот день достигала 22 градусов. За два дня тестов британский гонщик преодолел 297 кругов, намотав в общей сложности 884 километра.

Следующий этап испытаний шин Pirelli назначен на 14 и 15 апреля, где к работе подключатся команды Mercedes и McLaren. Эти тесты пройдут на немецкой трассе Нюрбургринг, которая последний раз принимала этап Формулы 1 в 2020 году. Благодаря своей конфигурации, Нюрбургринг считается подходящим местом для проверки опытных образцов сликов, обеспечивая оптимальный баланс между продольными и поперечными нагрузками на покрышки.