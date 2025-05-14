Почему любили и ненавидели автобус ЛиАЗ-677 в СССР

Если сегодняшней молодёжи этот ЛиАЗ практически незнаком, то те, кто жил в 70-90-е годы двадцатого столетия или в начале нового тысячелетия отзываются о нём нередко с теплотой и любовью. Но в то же время находятся и люди, которые называют автобус всяческими обидными прозвищами. А потому сегодня мы поговорим о том, за что любили и ненавидели эту машину.

Серийное производство этого автобуса началось на заводе в подмосковном Ликино-Дулево в 1970 году и продолжалось до 1994 года. Правда, небольшими партиями машину выпускали и после. Существовало несколько её модификаций: для городских и пригородных маршрутов, крайнего Севера и не только. Модель была крайне прогрессивной по тем временам. Она получила автоматическую гидромеханическую коробку передач и пневматическую подвеску. При этом её оснащали двигателем мощностью 180 лошадиных сил.

Фото: Carsweek.ru

Этот ЛиАЗ многие пассажиры полюбили за невероятно тёплый салон в любые морозы. Ценили это и водители. Кроме того, он отличался невероятной вместительностью и способен был вместить, по документам, 110 человек. По факту в салон нередко набивалось намного больше. Но при этом сидячих мест было всего 25, что устраивало не всех.

Автобус отличался невероятной плавностью хода. Но на поворотах он резко кренился набок, особенно, если был под завязку забит стоячими пассажирами. Кроме того, со временем нередко появлялся знакомый многим из нас звук - «звон бутылок». Он возникал из-за того, что автоматическая коробка передач соединялась с двигателем карданами. И, если за ними не следили, то крестовины со временем разбалтывались. Поэтому на холостом ходу и появлялся этот звон. Под нагрузкой он пропадал.

Автоматическая коробка передач казалась очень прогрессивной и удобной многим водителям. Но из-за неё существенно возрастал расход топлива, который и без этого был немалым. Кроме того, её ремонт был зачастую осложнен некоторыми конструктивными особенностями и банальным отсутствием запчастей. Поэтому при поломке нередко её меняли на обычную механику. К недостаткам 677-го также, как уже было сказано выше, относили и прожорливость двигателя. В городе он порой расходовал 50 и более литров бензина на сто километров. Правда, и топливо в советское время было дешёвым.

Мотор автобуса считался достаточно надёжным и ремонтопригодным. Но, несмотря на, казалось бы, немалую мощность, он позволял разогнаться всего до 60-80 км/ч. Если в городе этого было вполне достаточно, то на пригородных маршрутах, особенно в последние годы эксплуатации, машина казалась медлительной. Кроме того, она, особенно, перегруженная, крайне неохотно взбиралась в гору. Поэтому на подобных участках дорог иногда пассажирам приходилось покидать автобус и садиться в него лишь после того, как он поднимется в горку.

Фото: Carsweek.ru

В мороз двигатель ЛиАЗ-677 прогревался очень долго, а в кабине всегда было очень шумно и жарко. Никакой шумоизоляции там не было. Гидроусилитель, призванный облегчить труд водителя, на деле помогал не слишком эффективно. Руль всё равно был тяжёлым. Сидение оказалось тоже не очень удобным. Неудивительно, что к концу рабочего дня водитель нередко сильно уставал.

Несмотря на то, что у ЛиАЗ-677 было множество минусов, были у него и плюсы. Кроме того, особо альтернатив ему долго время в стране не было. «Икарусы», которые Советский союз закупал в Венгрии, стоили недёшево. Да и у них были свои недостатки. Поэтому избавляться от легендарного автобуса наша страна стала активно лишь с приходом нового тысячелетия. Ведь к тому времени он окончательно устарел морально и технически. Да и не выпускали эту модель уже давно.

Кроме того, появились более современные и комфортные отечественные и зарубежные машины. Они -то и заменили старенький автобус на отечественных маршрутах. Но замена эта была не быстрой, а постепенной. И кое-где, например, в Арзамасе, они работали до 2019 года.

По имеющимся данным, на сегодняшний день рейсовых таких автобусов в нашей стране уже не осталось. Теперь сохранившиеся экземпляры находятся в музеях или частных коллекциях. Поэтому на улицах их просто так практически невозможно увидеть. Но помнить о них мы будем ещё очень долго. Ведь с 677 ушла целая эпоха отечественного автобуса.

Уточнения

ЛиАЗ — советское и российское предприятие, производитель автобусов среднего, большого и особо большого класса, расположенный в Ликино-Дулёве Московской области.



Фото: ru.wikipedia.org