Продажи автомобилей Sollers в России превысили 8,5 тысячи за 8 месяцев

Автопроизводитель «Соллерс» заключил 8 месяцев 2024 года с продажей 8520 автомобилей Sollers на российском рынке. По информации пресс-службы компании, это число почти сравнимо с объемом продаж за весь предыдущий год.

Самой востребованной моделью в ассортименте Sollers остается Atlant, общий объем продаж которого с начала года составил 5216 машин в различных комплектациях. Малотоннажный грузовик Sollers Argo за этот же период нашел 1385 покупателей. Кроме того, было реализовано 1919 пикапов Sollers ST6 в бензиновых и дизельных вариантах.

По данным агентства «АВТОСТАТ», планы компании «Соллерс» на ноябрь включают запуск производства пикапов Sollers ST6 на территории Ульяновского автозавода.