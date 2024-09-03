Главная Новости Продажи Продажи автомобилей Sollers в России превысили 8,5 тысячи за 8 месяцев
Новости

Продажи автомобилей Sollers в России превысили 8,5 тысячи за 8 месяцев

Автопроизводитель «Соллерс» заключил 8 месяцев 2024 года с продажей 8520 автомобилей Sollers на российском рынке. По информации пресс-службы компании, это число почти сравнимо с объемом продаж за весь предыдущий год.
РедакцияР
Редакция
03.09.2024, 11:41·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

Автопроизводитель «Соллерс» заключил 8 месяцев 2024 года с продажей 8520 автомобилей Sollers на российском рынке. По информации пресс-службы компании, это число почти сравнимо с объемом продаж за весь предыдущий год.

Самой востребованной моделью в ассортименте Sollers остается Atlant, общий объем продаж которого с начала года составил 5216 машин в различных комплектациях. Малотоннажный грузовик Sollers Argo за этот же период нашел 1385 покупателей. Кроме того, было реализовано 1919 пикапов Sollers ST6 в бензиновых и дизельных вариантах.

По данным агентства «АВТОСТАТ», планы компании «Соллерс» на ноябрь включают запуск производства пикапов Sollers ST6 на территории Ульяновского автозавода.

Источник

Авторынок россии (83)Легковые автомобили (78)Продажи (223)Sollers (15)Легкие коммерческие автомобили (26)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиОбзорыТесты

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

ТОП-10 бюджетных автомобилей с автоматической коробкой передач в России на февраль 2024 года

Демид Поршнев·17.02.2024
Новости

Конфигуратор Porsche Taycan 2025 позволяет вам погрузиться в фантастический мир с 938-сильной мощностью

Иннокентий Петров·07.02.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация