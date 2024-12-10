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Юки Цунода разъяснил, почему RB20 боролась за титул

После завершения сезона в Абу-Даби прошли тесты, где Юки Цунода смог попробовать свои силы за рулем болида команды Red Bull Racing. В ходе испытаний Юки преодолел 127 кругов, участвуя в шинных тестах от Pirelli.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.12.2024, 19:02·2 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения сезона в Абу-Даби прошли тесты, где Юки Цунода смог попробовать свои силы за рулем болида команды Red Bull Racing. В ходе испытаний Юки преодолел 127 кругов, участвуя в шинных тестах от Pirelli. Другой молодой пилот, Айзек Хаджар, возглавил второй болид на молодежных испытаниях.

Бывший 15-й номер команды, Айзек Хаджар, поделился своими впечатлениями: "Сегодня на тестах после окончания сезона я проехал много кругов. Я ощутил машину на коротких и длинных отрезках, и тестирование выдалось сложным. Однако я многому научился и даже впервые попрактиковал стартовую процедуру, что меня порадовало. Я провел четыре первые тренировки в этом году и собрал много информации для команды. Надеюсь, что в будущем у меня будет больше шансов подобного рода".

17-й гонщик, Юки Цунода, также поделился своими впечатлениями о тестах: "Сегодняшние испытания в Абу-Даби были веселыми, ведь это было в первый раз за четыре года, когда я сел за руль другой машины. Я физически почувствовал, почему RB20 боролась за титул в этом году - она себя ведет по-другому на трассе".

Юки Цунода отметил, что его первые впечатления о новом болиде Red Bull Racing были положительными, и он рад, что команда так хорошо подготовила его к этому дню. Он добавил, что машина соответствует его стилю вождения, и он с легкостью приспособился к ней. Завершив длинную серию кругов, гонщик оценил возможности болида и почувствовал уверенность, необходимую для проведения качественных тестов в болиде.

Юки Цунода подытожил: "Я очень доволен проведенными тестами и важно, что после каждого заезда команда получала от нас всю необходимую обратную связь".

Источник

Юки Цунода (70)Red Bull Racing (332)

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