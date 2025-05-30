Причины моего отставания мне неизвестны, - Юки Цунода

Макс Ферстаппен показал третье время в гонках Гран При Испании. Пилот команды Red Bull Racing поделился, что изменения в жесткости переднего антикрыла не повлияли на его болид.

Юки Цунода уступил своему напарнику шесть десятых секунды в итогах тренировок и не смог объяснить причину такого отставания.

Макс Ферстаппен отметил, что трасса в Барселоне доставляет ему удовольствие, и он оценил сложные условия тренировок из-за жары. Пилот подчеркнул, что ему нравится его машина, но результаты ещё не на том уровне, который они хотели бы достичь, и работают над улучшениями.

Ферстаппен уверен, что всегда есть место для роста и улучшений, и они совместно с командой найдут подход к этой трассе благодаря настройкам машины. Гонщик выразил уверенность в команде и позитивный настрой.

Он также прокомментировал новую директиву по жёсткости переднего антикрыла, заметив, что изменения пока не сильно сказались на силовых трассах, и это было ожидаемо для него.

Юки Цунода подвел итоги сложного дня на трассе в Барселоне. Пилот признал, что сделал определённые улучшения между двумя тренировками, но недоволен отставанием и намерен разобраться в ситуации. Он надеется, что после вечерней работы команда сможет исправить положение и показать хороший результат в квалификации.