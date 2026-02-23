Юки Цунода снова сядет за руль в 2026 году

Юки Цунода не войдет в состав основных пилотов в сезоне 2026 года, однако продолжит работу с командами Red Bull в качестве резервного гонщика. Информацию об этом подтвердил руководитель Racing Bulls Алан Пермейн.

По словам Пермейна, японский пилот останется частью коллектива и будет принимать участие в пятничных свободных заездах на этапах чемпионата. Для Юки уже запланировано несколько тренировок в рамках Гран При в предстоящем сезоне.

«Здорово, что Юки остался в семье Red Bull. Он много лет был частью нашей команды, поэтому хорошо, что он продолжит появляться в паддоке. Он внесёт ценный вклад в наше развитие, работая на симуляторе», — отметил Алан Пермейн.

Руководитель Racing Bulls добавил, что пока неизвестно, будет ли Цунода работать с обеими командами Red Bull, или только с Racing Bulls. В любом случае пилот получит возможность вновь сесть за руль в ходе пятничных тренировок.

Большая часть новых обязанностей японского гонщика будет связана с работой на симуляторе. Пермейн подчеркнул, что команда высоко ценит наличие такого квалифицированного гонщика, который сможет помогать во время гоночных уик-эндов и способствовать дальнейшему развитию коллектива.