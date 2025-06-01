Юки Цунода приступает к практике на трассе в Барселоне

После завершения квалификации Гран При Испании, в команде Red Bull Racing приняли решение внести изменения в настройки болида, заменив заднее антикрыло на машине гонщика Юки Цуноды.

Для осуществления данной процедуры механики команды были вынуждены нарушить установленные правила "закрытого парка", и в результате Цунода был оштрафован стартом с пит-лейна.

Несмотря на наказание, наложенное на Цуноду, его прошлые результаты в квалификации гарантируют, что данный штраф не окажет серьезного влияния на его шансы в предстоящей гонке.