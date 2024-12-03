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Ситуация в Кубке конструкторов осложнилась, - считает Юки Цунода.

Юки Цунода и Лиам Лоусон с нетерпением ожидают финального этапа сезона в Абу-Даби. Гонщики из команды RB осознают, что борьба за шестое место в Кубке конструкторов будет сложной, но не опускают руки, сохраняя оптимизм.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
03.12.2024, 16:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

Юки Цунода и Лиам Лоусон с нетерпением ожидают финального этапа сезона в Абу-Даби. Гонщики из команды RB осознают, что борьба за шестое место в Кубке конструкторов будет сложной, но не опускают руки, сохраняя оптимизм.

Цунода: «Уик-энд в Катаре оказался вызовом, и после гонки команда провела анализ для выявления причин нашего резкого падения скорости на нескольких кругах. Я полагаю, что это было связано с особенностями трассы, поэтому смотрю на этап в Абу-Даби с более позитивной перспективой, учитывая, что год назад я показал шестое время в квалификации и финишировал восьмым».

«Наше положение в чемпионате стало сложнее, но я буду бороться на максимуме, чтобы завершить сезон как можно лучше».

Лоусон: «Предстоит последняя гонка в сезоне, и кажется, будто он только начался. Я с нетерпением жду заезда в Абу-Даби на трассе, где выступал в прошлом в Формуле 2. Сюда же я вернусь за руль Формулы 1 после участия в молодежных тестах 2021 года, так что возвращение меня радует».

«Пилотирование на трассе в Абу-Даби увлекательно, особенно с учетом ее обновленной конфигурации. В прошлом команда достигала успехов здесь, поэтому я остаюсь оптимистично настроенным. Хотя у меня были сложные гонки, я надеюсь на успешное завершение сезона».

Источник

Юки Цунода (67)Лиам Лоусон (34)

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